“الإحصاء”: ارتفاع استخدام الأفراد السعوديين للإنترنت إلى 92.5% عام 2021

بينت نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2021 والذي نفذ في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا في نسبة استخدام الأفراد للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى 93% بارتفاع قدره 8.1% عن عام 2020، حيث بلغت نسبة الاستخدام للذكور 94.4% ولإلناث 90.8%، كما شكلت النسبة 92.5% للسعوديين و93.6% لغير السعوديين. أما على مستوى الأسر، فقد بلغت نسبة نفاذ الأسر للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 96.3%.