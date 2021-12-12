صعود معظم أسواق الخليج ودبي ترتفع للجلسة الثامنة

أغلقت غالبية أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بصعود أسعار النفط مع تراجع المخاوف المتعلقة بأثر متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون على النمو العالمي والطلب على الوقود.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 3.3 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة.

لكن حد من ارتفاع المؤشر هبوط سهم الاتصالات السعودية ثلاثة بالمئة بعد أن تحدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم عند مئة ريال للسهم عند الحد الأدنى من النطاق السعري سابق بين مئة و116 ريالا.

ومن المنتظر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار) عن طريق بيع حصة ستة بالمئة من أسهم اتصالات السعودية.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي مدعوما بارتفاع 0.6 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي.

وأعلنت الحكومة خططا لإدراج سهم شركة إمباور، ضمن أسهم عشر شركات أخري في البورصة، في إطار إجراءات لتعزيز نشاط سوق الأسهم المحلية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر واحدا بالمئة موقفا موجة هبوط استمرت ثلاث جلسات متتالية مع ارتفاع سهم اتصالات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10969 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر واحدا بالمئة إلى 8971 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3231 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 11624 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.5 بالمئة إلى 11708 نقاط.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1786 نقطة.

عُمان.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3987 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7615 نقطة.