بينيت: علينا بناء سلام دافئ مع الإمارات.. والعلاقات ممتازة وشاملة

توجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الأحد بحسب ما اعلن مكتبه، في اول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال مكتب بينيت في بيان إن “رئيس الوزراء نفتالي بينيت يغادر اليوم الأحد (..) إلى الإمارات”، موضحا أنه “من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدا مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الإمارات حول الزيارة.

وقبل 4:30 عصرا بالتوقيت المحلي، أعلن مكتب بينيت مغادرة طائرته من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بينما اكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة “تاريخية” و”الاولى من نوعها”.

وقال بينيت قبل صعوده على متن الطائرة إن “الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات”.

وبحسب بينيت فإن “العلاقات ممتازة وشاملة وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء سلام دافىء بين الشعبين”.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها ب”طعنة في الظهر”.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الاردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.