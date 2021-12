القدية تمنح عقدًا إنشائيًا بقيمة 3,75 مليارات ريال لتشييد متنزه Six Flags القدية

أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقد إنشاء متنزه Six Flags القدية الترفيهي بقيمة 3,75 مليارات ريال سعودي لشركة بويج باتيمون إنترناسيونال – الفرنسية (BBI وهي شركة تابعة لشركة بويج للإنشاءات) وشركة المباني للمقاولات العامة – السعودية.

وجرى توقيع العقد في مركز التجربة والزوار بالقدية، تبعه حفل وضع حجر الأساس للمشروع ليشكل البداية الرسمية لبدء أعمال الإنشاءات، بحضور مسؤولي الشركتين.

وستكون القدية العاصمة المستقبلية للرياضة والترفيه والفنون في المملكة، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات المميزة عبر عروض للرياضة والصحة، والطبيعة والبيئة، والمتنزهات والوجهات الترفيهية، والحركة والتشويق، والفنون والثقافة.

وسيقام متنزه Six Flags الترفيهي على مساحة 320,000 متر مربع، وسيضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية، منها 10 ألعاب للبالغين، و18 لعبة للعائلات والأطفال، ليصبح أحد أبرز مناطق الجذب الرئيسة، ليس في القدية فقط بل في مدينة الرياض بشكل عام.

وقال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود: “يمثل هذا العقد خطوة جديدة نحو بناء الوجهة المستقبلية للترفيه والرياضة والفنون في المملكة، ونتطلع إلى تشييد متنزه Six Flags القدية بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الرائدة كشركة بويج باتيمون إنترناسيونال، لبناء متنزه ترفيهي عالمي المستوى يضم العديد من الألعاب المثيرة التي يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيكون متنزه Six Flags القدية نقطة جذب ترفيهية رئيسة للرياض والمملكة والعالم بأسره”.

من جانبه قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Six Flags Entertainment سليم باسول: “يسعدنا أن يكون أول متنزه ترفيهي لنا خارج أميركا الشمالية جزءًا من مدينة ترفيهية من المقرر لها أن تصبح الوجهة الترفيهية الأولى في المملكة، ومع تميز علامة Six Flags التجارية بتقديم الإثارة والترفيه، فهي مثالية للشباب في الرياض والمملكة والشرق الأوسط على نطاق أوسع، وسيسهم المتنزه الترفيهي في تحقيق أهداف القدية لتصبح واحدة من أفضل الأماكن للإقامة والعيش بها في العالم”.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة بويج باتيمون إنترناسيونال بيير إريك سان أندريه على الاتفاقية بقوله: “نحن سعداء لاختيارنا مع شريكنا شركة المباني لتشييد منتزه Six Flags القدية ضمن مشروع عملاق مثل القدية، الوجهة المقرر أن تصبح مركزًا ترفيهيًا رئيسًا في الشرق الأوسط، ويعكس العقد فرصة قيّمة لتقديم خبرتنا في بناء المشاريع المعقدة، واستعراض أعمالنا في دعم عملائنا بحلول تمويل الصادرات، حيث بدأنا أعمالنا في المملكة العربية السعودية عام 1975 في جدة، ثم في الرياض بعد بضع سنوات، حيث تولينا مهمة تشييد جامعة الملك سعود، ونحن فخورون بمنحنا هذه الفرصة لمواصلة رحلتنا التي دامت نحو 50 عامًا في المملكة، كما يسعدنا المشاركة في عملية التحول التي تشهدها المملكة حاليًا، ونحن مصممون على إحداث تأثير إيجابي من خلال ضمان أن تصبح Six Flags القدية علامة بارزة في عالم الترفيه في المملكة والمنطقة”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني للمقاولات العامة جوزيف ضاهر: “عملنا على مر السنوات مع أسماء بارزة في المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، سواء كانت الإسكان أو الطيران أو القوات المسلحة أو الطاقة أو النقل، إلا أن الحصول على عقد التشييد لبناء أول مدينة ترفيهية من نوعها في المملكة لهو شرف كبير لنا، ويسعدنا أن نكون جزءًا من مشروع القدية العملاق، وأن نسهم في تطوير هذا المتنزه الفريد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المحددة في رؤية 2030، وفقًا للمخطط العام للقدية، ونتطلع إلى العمل معًا لبناء هذا المشروع الرائع”.

وسيضم متنزه Six Flags القدية الترفيهي خمس ألعاب حصرية ستسجل 10 أرقام قياسية جديدة، أبرزها “رحلة الصقر”، وهي أطول وأسرع وأعلى قطار ملاهي في العالم، إضافة إلى برج سيروكو، أعلى لعبة “صاروخ” في العالم، و”جيروسبين” وهي أعلى لعبة بندول في العالم، وقطار ملاهي “نافثة اللهب”، وهو أعلى قطار ملاهي بشكل قبعة مقلوبة في العالم، إلى جانب السفينة الدوارة، وهي أعلى قطار ملاهي من نوعه في العالم، حيث تم تصميم جميع الألعاب ومناطق الجذب في المتنزه الترفيهي حصريًا لمدينة القدية، إذ تجسد التراث الثقافي الغني للموقع والمملكة بشكلٍ عام.

وستوفر Six Flags القدية العديد من عروض التسوق، بما في ذلك حوالي 28 متجرًا وكُشكًا، إلى جانب الألعاب ومناطق الجذب، وسيتألف المتنزه الترفيهي من ست مناطق ترفيه رئيسة، هي مدينة التشويق، والينابيع الغامضة، ومدينة البخار، وحدائق الغسق، ووادي الثروات، والمعرض الكبير.

وتشكل “القلعة” المركز الرئيس للمتنزه الترفيهي، وهي مغطاة بمظلة منحنية استُوحي تصميمها من الخيام التقليدية، لتضم تحتها مجموعة متنوعة من المتاجر والمقاهي وتتحول إلى مساحة للعروض التفاعلية المدهشة خلال اليوم، كما تحتوي القلعة على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق الوجهة الترفيهية الست.

وتمثل مدينة التشويق تجسيدًا حقيقيًا لجوهر رؤية السعودية 2030، فهي مدينة تستشرف المستقبل، وتتميز بسمات التصميم العربي، وسيجد الزوار فيها أشهر ألعاب متنزه Six Flags القدية الترفيهي، بما في ذلك قطار ملاهي رحلة الصقر المستوحى من تحليق الصقور، إضافة إلى برج سيروكو.

وتأتي الينابيع الغامضة بمثابة أرض العجائب المائية الغنية بالشلالات والقنوات المائية والينابيع الحارة، والنباتات والأشجار النادرة، إذ توفر ملاذًا للزوار من حرارة الصيف من خلال خلق شعور رائع بأجواء الغابات المطيرة الكثيفة المنتشرة وسط الصحراء، كما ستضم لعبة ركوب تفاعلية تسمى “فرس البحر”، حيث يتم دفع اللاعبين فوق الأنهار وخلف الشلالات وعبر الأشجار على طول مسار مصمم خصيصًا للعبة، وتسمح لركابها بالتحكم في سرعتها.

وصممت مدينة البخار لتحاكي العجائب الميكانيكية والإثارة الديناميكية، حيث تضم “قطار منجم الأفعى”، اللعبة الرئيسة المميزة في المنطقة التي تحتوي على عناصر مستقاة من المعدات الميكانيكية النادرة، وتجمع بين مسار قطار ملاهي ومصعد هيدروليكي يعمل على إسقاط الركاب سقوطًا حرًا عبر منجم ضيق مليء بالبخار، ومن أبرز الألعاب الأخرى في مدينة البخار “شلالات مدينة البخار” التي تضم مسارًا لقطار وجولة في قارب يعبر المياه، ولعبة “الصحن الدوار” وهيكل تسلق “طريق بيت الشجرة”.

وجرى تصميم حدائق الغسق وهي عبارة عن مساحة هائلة للمناظر الطبيعية الساحرة المليئة بالزهور الملونة والشخصيات المميزة بشكل حصري للزوار الصغار وعائلاتهم، وتشمل أبرز الألعاب الرئيسة في هذه الأرض الساحرة “قطار ملاهي الغسق”، الذي ينقل الركاب عبر حديقة مذهلة، ولعبة “مطاردة الفراشة”، وهي لعبة تفاعلية في بيئة مظلمة ثلاثية الأبعاد، و”جولة المنطاد”.

ويأتي وادي الثروات أرض المغامرات المثيرة التي تدور أحداثها وسط الآثار المعمارية العتيقة للبناء العربي القديم وأبطالها من صيادي الثروات الذين جابوا العالم قديمًا بحثًا عن كنوز دفينة، ومن أبرز الألعاب في هذه المنطقة “قطار ملاهي نافثة اللهب”، وهو قطار ملاهي يتحرك إلى الأمام والخلف بشكلٍ مفاجيء ثلاث مرات ليأخذ الركاب في جولة شاهقة الارتفاع قبل أن يتوقف ويهبط إلى الوادي مرةً أخرى، كما تشمل مناطق الجذب الأخرى “البرج الدوار”، وهي عبارة عن رحلة بذراع هيدروليكي يتم من خلاله رفع اللاعبين إلى السماء للاستمتاع برؤية بانورامية للمتنزه الترفيهي، ولعبة “درب الكنز” ولعبة “طائرات الوادي”، وهي رحلة بطائرة عائلية تتأرجح وتدور فوق المتنزه الترفيهي.

ويحتفي المعرض الكبير بالابتكار والإبداع، حيث يضم أجواء الكرنفالات وأسواق التجارة التقليدية التي تمتزج مع أعظم مآثر العلم والتكنولوجيا مثل لعبة “البندول”، الذي يتأرجح بالركاب للوصول إلى ارتفاعات شاهقة، كما تضم المنطقة قطار ملاهي “السفينة الدوارة” الكلاسيكي والأكثر شهرة لمتنزه Six Flags الترفيهي، وهو عبارة عن قطار ملاهي هجين مصنوع من الخشب والفولاذ ويمتد على مسار بطول 800 متر ليتحدى قانون الجاذبية، وتضم المنطقة أيضًا “دوامة الخيول العربية”، حيث تسير الخيول العربية في موكب دائري، وكذلك لعبة “الأرجوحة الدوارة” و”الدوار” التي تتميز بعرباتها الكهربائية الشبيهة بسيارات الأجرة في لندن.

وجرى تصميم المخطط العام لمتنزه Six Flags القدية بعناية لضمان توفير تجربة زوار غير مسبوقة تخلّد في الذاكرة، وتقع القدية على مشارف مدينة الرياض، وهي وجهة ترفيهية قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر أن تصبح وجهة مميزة تقدم تجاربًا مبتكرة في مجال الترفيه والرياضة والفنون.

يذكر أن مشروع القدية أطلق في 7 أبريل 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة.