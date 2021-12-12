الشيخ محمد بن علي آل أبو ساق يقيم حفلًا لتكريم لبطل العالم محمد جويعد آل مخلص

أقام الشيخ محمد بن علي آل أبو ساق حفلًا تكريميًا لبطل العالم محمد جويعد آل مخلص بعد تحقيقه بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الحفل العديد من الشيوخ ورجال الأعمال والأعيان والمواطنين بمنطقة نجران.

وقال الشيخ أبو ساق، إن “الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الرياضيين بالمملكة كان له الأثر الإيجابي في تحفيز كل رياضي بتقديم أبرز مواهبه، وما تكريمنا هذا إلا امتدادً لعطاءات ولاة الأمر حفظهم الله الذين يقفون بجانب المواطنين على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات”.



وبيّن البطل محمد آل مخلص أنه استثمر أوقات الفراغ أثناء وجوده في أمريكا بالتحاقه بالتدريب في رياضة الجوجيتسو في الوقت الذي كان يرافق فيه ابنه لعلاجه الذي كان له الأثر الكبير في تحفيزه وتشجيعه في النيل بلقب البطولة.

وأضاف “عند خوض نزالي الأخير استشعرت المسؤولية في ضرورة حصد اللقب ورفع شعار الوطن بين جميع المشاركين من عدة دول”.

وشارك في الحفل عدد من الشعراء احتفاءً بهذه المناسبة ومنهم الشاعر سعد بن صياد اليامي والشاعر محمد بن حسين المحلكم اليامي وقصيدة ألقاها الشبل علي المحامض.



وفي نهاية الحفل قدم الشيخ محمد أبو ساق للبطل آل مخلص هدية عبارة عن سيارة جيب FG الموديل الأخير، وتقديم مكافأة فوز لكل من ناديي نجران والأخدود بمقدار 10 الآف ريال لكل نادي ودعمًا بمبلغ 10 آلاف ريال لأكاديمية ايزوف، فيما قدم رجل الأعمال عوض ال قريعة مبلغ 100 ألف ريال دعمًا للبطل، وهدية رمزية من الشيخ علي حاسن المكرمي، وهدايا مقدمة من نادي نجران الرياضي ونادي الأخدود الرياضي وأكاديمية أيزوف، والعديد من الهدايا من الحاضرين، كما تم تكريم المشاركين في الحفل من الشعراء ورجال الأعمال وعدد من الأعيان.