ميزانيه_السعوديه2022.. النفقات على مستوى القطاعات بالأرقام

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).

وتضمنت الميزانية الجديدة:

تخصيص مبلغ 54 مليار لقطاع الموارد الاقتصادية.

تخصيص مبلغ 42 مليار لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.

تخصيص مبلغ 182 مليار لقطاع البنود العامة.

تخصيص مبلغ 42 مليار لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.

تخصيص مبلغ 101 مليار لقطاع الأمن والمناطق الإدارية.

تخصيص مبلغ 171 مليار للقطاع العسكري.

تخصيص مبلغ 32 مليار لقطاع الإدارة العامة من نفقات ميزانية 2032 .

تخصيص مبلغ 138 مليار لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.