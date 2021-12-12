بمشاركة 2132 متن ..مهرجان الملك عبد العزيز للابل يسدل الستار عن منافسات المجاهيم

يسدل اليوم الأحد الستار على منافسات فئة المجاهيم في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بإعلان نتائج الفحل وإنتاجه بعد استعراضها اليوم أمام لجنة التحكيم النهائية .

10 أشواط

شهدت منافسات المجاهيم في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة 10 أشواط هي شوط فرديات الدق ، والجل ، والقعدان ، ومفاريد “بكار وقعدان” ، وكأس النادي ، وشلفا ولي العهد ، وسيف الملك ، وبيرق المؤسس ، ونخبة النخبة ، واخيراً الفحل وإنتاجه .

تنافس 2132

وشهدت منافسات المجاهيم دخول 47 فردية في منافسات الدق والجل والقعدان ومفاريد البكار والقعدان فيما شهدت مسابقة كأس النادي تنافس 15 منقية بها 300 متن، وتنافست 9 منقيات في مسابقة شلفا ولي العهد بها 360 متن ، كما تنافست 10 منقيات بها 600 متن في مسابقة سيف الملك ، وتنافس 720 متن في 9 منقيات في مسابقة بيرق المؤسس ، اما في نخبة النخبة فلم يتواجد سوى متسابقة واحد توج بالمسابقة ، فيما استعرضت اليوم 7 منقيات للفحل المنتج بها 105 متون امام لجنة التحكيم النهائي ، حيث شهدت مسابقات المجاهيم في هذه النسخة دخول 2132 متن في كافة المسابقات تنافست على 66 جائزة بواقع خمس مراكز لفئات الفردي و10 مراكز لفئات الجمل .

الفائزون

حقق المركز الأول في فئة فردي الدق والجل ومفاريد القعدان وبيرق المؤسس ونخبة النخبة حمد بن عوضه المري ، فيما حقق الأول في مفاريد البكار متعب مبخوت الدوسري وحصل على الأول في فئة القعدان حميان محسن الدوسري وحصل على كاس النادي فرج هادي المري وشلفا ولي العهد خطف المركز الأول بها عبدالعزيز بن عبدالله بن سليم فيما حقق المركز الأول في مسابقة سيف الملك نغيمش فهد العجمي .

استبعاد 175 متن

واستبعد اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة 175 متن في فئه المجاهيم بكافة مسابقاتها بسبب العبث التي تم اكتشافها خلال مراحل التحكيم الأولى