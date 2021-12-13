كورونا يداهم مانشستر يونايتد

أصيب عدد من لاعبي والطاقم الفني لفريق مانشستر يونايتد بفيروس كورونا، بعدما جاءت اختباراتهم إيجابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، يوم امس الأحد.

وفاز يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي السبت بهدف نظيف أحرزه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية اللقاء، قبل أن تخضع المجموعة التي خاضت المباراة على ملعب كارو رود لجولة من الاختبارات الروتينية جاءت جميعها سلبية.

ورغم ذلك، كشفت الجولة التالية من الاختبارات التي أجراها النادي اليوم الأحد، عن عدد صغير من النتائج الإيجابية بين اللاعبين والموظفين. وتم إرسالهم إلى منازلهم قبل بدء التدريب.

وأجرى باقي الفريق تدريباته في الهواء الطلق، بشكل انفرادي وعلى فترات، تجنباً لمزيد من الإصابات بالفيروس.

وأوضحت (بي أيه ميديا) أن يونايتد أبلغ رابطة الدوري الإنجليزي بنتائج الاختبارات.

وبناء على ذلك، فإنه لم يتضح بعد إمكانية إقامة مباراة الفريق مع مضيفه برينتفورد، في موعدها بعد غد الثلاثاء بالدوري الإنجليزي.

وتسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وأفراد فريق توتنهام هوتسبير، في إلغاء مباراة الفريق الإنجليزي مع ضيفه رين الفرنسي، التي كان من المقرر أن تقام يوم الخميس الماضي ببطولة الدوري الأوروبي، كما تأجلت رحلة الفريق لملاقاة برايتون اليوم الأحد.

وكشف الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة 8 لاعبين و5 أعضاء من الجهاز الفني بمرض كوفيد – 19.