كورونا أوقع نصف مليار شخص في الفقر المدقع

قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي امس الأحد، إن تكاليف الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا دفعت أكثر من نصف مليار شخص فى العالم، إلى الفقر المدقع في العام الماضي.

وأججت الجائحة التفاوت العالمية في الحصول على الرعاية الصحية، وفقاً للمنظمتين.

كما تسببت الجائحة في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ما جعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة في نهاية المطاف، حسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأكدت المنظمتان من جديد أن أوجه التفاوت في الرعاية الصحية العالمية سبقت انتشار الوباء، مضيفة أنه قبل انتشار الفيروس كان “ما يقرب من مليار شخص ينفقون أكثر من 10% من ميزانية أسرهم المعيشية على الصحة”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في بيان: على جميع الحكومات أن تستأنف فوراً الجهود الرامية لضمان حصول كل مواطنيها على الخدمات الصحية.