عاجل.. ارتفاع #النفط نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدوداً

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا أو0.7% إلى 75.68 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 1% الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 69 سنتا أو 1.0% إلى 72.36 دولارا للبرميل بعد أن حقق زيادة 1% في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.