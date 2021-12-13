وزير_المالية: المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية #ميزانية_السعودية

قال وزير المالية محمد الجدعان إن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن العجوزات في العامين 2020 و2021 بلغت 294 مليارًا و85 مليار ريال، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي العجز والسحوبات والدين الذي تم لتغطية عجز الميزانية واستمرار الخدمات للمواطنين.

وقال: “أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة بإذن الله تعالى عندما تتحسن الأوضاع المالية، حاليا الفوائض من المهم جدا استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب أن نتأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية وهذه السياسة مهم جدا اتباعها لتلافي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين”.