إصابات #كورونا العالمية إلى 270.5 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 270 مليونا و431 ألفا و174 مصابا، حتى صباح الإثنين 13 ديسمير/ كانون الأول2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و322 ألفا و96 حالة، فيما تعافى 243 مليونا و147 ألفا و463 حالة.

وسجّلت الهند 7350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 مليوناً و697 ألفاً و860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 475 ألفاً و636 وفاة.

كما سجّلت تايلاند خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3398 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد, و23 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 2.172.440 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 21.194 وفاة.

فيما سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 101إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن 80 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في بر‭ ‬الصين الرئيسي ارتفع إلى 99780 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 وفاة.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 369198 من ضمنهم 306605 حالة تم شفاؤها، و 21060 حالة وفاة.