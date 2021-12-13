” #المالية”: ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني حتى 2022 #ميزانية_السعودية

كشفت وزارة المالية عن ضخ أكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني حتى عام 2030م؛ تعزيزاً لنموه وتنويع مصادره، ونقله إلى آفاق أرحب وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات تفوق 17 تريليون ريال، موزعة على 3 تريليونات لصندوق الاستثمارات العامة، و4 تريليونات للشركات الوطنية والعالمية، و5 تريليونات لبرنامج شريك، و5 تريليونات استهلاكًا خاصًا.

وأشارت إلى ضخ 10 تريليونات للإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030 إلى 388 مليار ريال سنويًا، مع زيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا.

وأبانت أن برنامج شريك يستهدف مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، بضخ استثمارات بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، مع تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى دعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.