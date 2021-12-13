استرداد 12 مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في #جدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد (12) مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة، والقبض على سارقها (مواطن).

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.