ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.29 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الإثنين 13 ديسمبر 2021، وسط صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية ختام تسويات الاسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 215.19 ريال (57.36 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 188.29 ريال (50.19 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 161.39 ريال (43.02 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.53 ريال (33.46 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، رتفاعاً إلى نحو 6692 ريال (1784 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الإثنين، نحو 1506 ريال (401.53 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية (ختام تداولات الأسبوع)، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي واستمرار تقييم مستجدات متحور “أوميكرون” في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمل الأمريكي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1982، إذ سجل المؤشر 6.8% خلال نوفمبر الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 6.7%.

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وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، لرصد كيفية تعامله مع تزايد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وعلى جانب آخر، تستمر حالة القلق حيال متحور “أوميكرون”، بعدما أعلنت حاكمة نيويورك “كاثي هوشول” فرض ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة في الولاية اعتبارًا من الإثنين المقبل، لتجنب ارتفاع الإصابات مع بدء موسم الأعياد، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل ما لا يقل عن 20 إصابة بمتحور “أوميكرون”.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.10 دولار ليصل إلى 1784.80 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، زاد سعر الذهب بنسبة هامشية أقل من 0.1%، ليسجل أول صعود أسبوعي في شهر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 96.010 نقطة.