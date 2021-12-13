لقاء تاريخي بين #ولي_عهد_أبوظبي و #رئيس_الوزراء_الإسرائيلي

عقد، الإثنين، لقاء تاريخي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللقاء بأنه تاريخي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وصل أمس الأحد إلى أبوظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

وقال بينيت لدى وصوله أبو ظبي مساء أمس: “أتأثر كثيرا بحضوري هناـ في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين”.