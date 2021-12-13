توقعات بتحسن السيولة وأداء #الأسهم_السعودية في 2022 بدعم #الطروحات و #أسعار_النفط

توقعت بلتون المالية المصرية، استمرار التدفقات النقدية الأجنبية في المملكة العربية السعودية في عام 2022 إثر حركة الطروحات المتوقعة وارتفاع أسعار البترول، مما يشير إلى عائدات جيدة للسوق.

وترى أن هناك نظرة مستقبلية للسوق الإماراتي واعدة، خاصة مع خطة التحفيز الحكومية للطروحات في سوق دبي. نرى أثراً إيجابياً على احتمالات نمو الأسهم الإماراتية في عام 2022 من انتعاش نشاط السياحة والإنفاق الخاص، مع ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا فضلاً عن الأثر الإيجابي لمعرض إكسبو. وتشير توقعات السوق إلى نمو ربحية الأسهم الإماراتية بنحو 23%، وهو أعلى مستوى بين الأسواق الخليجية التي نقوم بتغطيتها. لا تزال الأسواق الإماراتية تُتداول عند مستويات منخفضة، رغم مستويات السيولة الجيدة.