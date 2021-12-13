تجاوز تريليون دولار.. #الصناديق_المتداولة تجذب تدفقات نقدية للمرة الأولى على الإطلاق

شهدت الصناديق المتداولة في البورصات حول العالم تدفقات نقدية داخلة قياسية هذا العام، في ظل ارتفاع أسواق الأسهم ونقص البدائل مرتفعة العائد، مما عزز الاهتمام بتلك الصناديق.

وحسب بيانات “مورنينج ستار” التي نقلتها “وول ستريت جورنال”، جذبت الصناديق المتداولة تدفقات نقدية تتجاوز التريليون دولار في نهاية نوفمبر، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي البالغة 735.7 مليار دولار.

وأدى تدفق الأموال مع صعود الأسواق، إلى دفع أصول الصناديق المتداولة العالمية إلى حوالي 9.5 تريليون دولار.

وتوجهت أغلبت تلك الأموال إلى الصناديق الأمريكية منخفضة التكلفة التي تتبع مؤشرات تديرها “فانجارد جروب” و”بلاك روك” و”ستيت ستريت”.