سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يقلد ضابطاً رتبته العسكرية

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه بمقر السفارة اليوم، المقدم فيصل بن بخيت اللقماني، رتبته الجديدة إثر صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة مقدم. وقدّم السفير بن جعفر خالص التهاني للمقدم اللقماني على الثقة الملكية، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن. حضر حفل التقليد مساعد الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن خالد بن غازي العتيبي.

بدوره، أعرب المقدم اللقماني عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً المولى القدير أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.