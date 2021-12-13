“مسام” ينتزع أكثر من 1,600 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، من انتزاع 1,630 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغماً مضاداً للأفراد، و747 لغماً مضاداً للدبابات، و826 ذخيرة غير متفجرة، و31 عبوة ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 326 لغماً مضاداً للدبابات و 214 ذخيرة غير متفجرة و13 عبوة ناسفة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تمكن فريق “مسام” من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، و3 ذخائر غير متفجرة 341 لغماً مضاداً للدبابات و 10 ألغام مضادة للأفراد 17 عبوة ناسفة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و410 ذخائر غير متفجرة في محافظة مأرب، وفي مديرية البقع بمحافظة صعدة استطاع الفريق من نزع 17 لغماً مضاداً للدبابات و عبوة ناسفة واحدة، و 132 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عتق في محافظة شبوة.

وفي محافظة تعز استطاع فريق “مسام” من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، و19 لغماً مضاداً للدبابات و10 ألغام مضادة للأفراد بمديرية المخاء، و26 لغماً مضاداً للدبابات 5 ألغام مضادة للأفراد 64 ذخيرة غير متفجرة بمديرية موزع، و 15 لغماً مضاداً للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين بمديرية ذباب.?وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 3.208 ألغام، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 293 ألفاً و 561 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع , تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.