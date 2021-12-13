إدارة بايدن تحذر إسرائيل من أي عمل عسكري ضد إيران

قالت مصادر رسمية أمريكية، إن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعامل مع ملف إيران، لافتة إلى أن الولايات المتحدة رفضت سيناريوهات وضع خطة عسكرية أمريكية جدية لضرب منشآت إيران العسكرية.

وأضافت حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، أن الجانب الأمريكي رفض التعهد لإسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل برامجها الصاروخية البالستية، مشيرة إلى أن عدم التوافق الأميركي الإسرائيلي لا يعني عدم التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

وأكدت المصادر، أن إدارة بايدن حذرت من خطورة قيام إسرائيل بأي عمل عسكري أحادي ضد إيران، موضحة أن الوفد الإسرائيلي الذي زار واشنطن مؤخرا اتهم الولايات المتحدة بتقديم تنازلات إلى إيران خلال محادثات فيينا دون الحصول على شيء في المقابل.