هيئة المهندسين ووزارة الشؤون البلدية تطلقان مبادرة “المشورة الهندسية” للمواطنين مجانا

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبادرة “المشورة الهندسية” التي تعنى بتقديم المشورة الهندسية للمواطنين تطوعياً، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة السعودية للمهندسين في دعم المسؤولية الاجتماعية للمهندسين والمهندسات.

وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المهندسين والمهندسات على تقديم المشورة الهندسية في مجالات الهندسة، وتنظيم وتطوير آلية العمل التطوعي الهندسي لتحسين كفاءة مشاركة الكوادر الهندسية، بما يحقق التنمية المستدامة، تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية للكوادر الهندسية الوطنية؛ لزيادة مشاركتهم في المجتمع، وسهولة الحصول على الاستشارات الهندسية للمواطن من الكفاءات المشاركة في مبادرة العمل التطوعي.

وأضاف الأمين العام أن المبادرة تشمل الكثير من المجالات الهندسية التي يمكن الاستشارة فيها، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، وهندسية البترول والتعدين، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة السلامة، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الزراعية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيمائية.

وأكد أن هذه المبادرة إحدى المبادرات المهمة للهيئة وهي خدمة معنية بإبداء الرأي والاستشارة الهندسية للمواطنين، وهي تقدم الرأي والمشورة والاستشارات الهندسية للمواطنين مجانًا، ورأيها غير إلزامي لأي جهة، وهي بذلك تشكل رافدًا قويًا ومساعدًا للمواطنين الذين يعانون في التعامل مع بعض القطاعات الخاصة، وهم على غير علم أو خبرة هندسيّة يعتمدون عليها في الحصول على حاجاتهم.