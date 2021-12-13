بصفقات يومية تقارب المليون ريال .. مهرجان المؤسس للإبل يُنعش مبيعات سوق الصياهد

شهدت المبيعات في سوق الصياهد للإبل أكبر سوق من نوعه، والذي يشرف عليه نادي الإبل، ارتفاعاً كبيراً خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، حيث أصبح مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.

ويضم سوق الإبل في المهرجان 326 شبكاً تستوعب 3 آلاف متن، فيما تتراوح أسعار المتن الواحد، ما بين 20 إلى 100 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق من 800 ألف إلى مليون ريال.

فيما تتراوح أسعار “الرحول أو الذلول”، وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذائه، ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه، ما بين 2500 إلى 8 آلاف ريال.

ويعمل السوق وفق آلية معروفة لدى العاملين والزوار، حيث يبدأ بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يومياً، فيما يكون نصيب المحرِّج نسبة 5% من قيمة البيع، وتؤخذ من المشتري فقط، في الوقت الذي تحرص من خلاله إدارة نادي الإبل بتوفير كل ما يحتاجه السوق والعاملين فيه ومرتاديه على أكمل وجه.

وشهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة على فئة المجاهيم، بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير، كما نشطت خلال اليومين الماضيين، مبيعات المغاتير التي تستعد للمنافسة.