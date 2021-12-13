تخيل السعر .. الكشف عن حجر ياقوت أزرق يزن أكثر من ٣٠٠ كيلو جرامات في دولة آسيوية

وقالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا إنها أجرت سلسلة من اختبارات تحديد الأحجار الكريمة على خمس عينات مأخوذة من الحجر.

وفي خطاب المصادقة الذي تم تقديمه إلى المالكين الذين كشفوا النقاب عن الحجر، قالت الهيئة “على حد علمنا، هذه العينة هي في الواقع عينة نادرة ولم يتم تسجيلها في المؤلفات الجيولوجية”.

وأوضح الخطاب أنه عندما تمت إزالة الطبقة الخارجية للفحص، أظهر الجزء الداخلي مظهرا متفاوت الجودة باللون الأزرق الرقيق، ما يشير إلى أن الحجر هو ياقوت أزرق.

من جهته، قال شانكا روانديثا، مدير معهد الأحجار الكريمة في راتنابورا، وهي الشركة التي تمتلك حاليا الحجر الضخم، إن المالكين يخططون للحصول على خدمات مثمن محلي أو أجنبي للأحجار الكريمة قريبا لتحديد سعر