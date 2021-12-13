مأساة في بريطانيا.. انتشار أوميكرون ونفاد أدوات اختبارات كورونا

تواجه بريطانيا أزمة كبيرة تتمثل في نفاد أدوات اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنزلية السريعة من على موقع الحكومة البريطانية.

يأتي ذلك وسط تزايد كبير في الطلب بعد أن شجعت الحكومة الجمهور على إجراء الاختبار اليومي وحجز مواعيد للجرعات التعزيزية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين.

وقالت بلومبرج، إن مستخدمي موقع الحكومة البريطانية لدى محاولتهم طلب صندوق أدوات اختبارات التدفق الجانبي السبعة، اليوم الإثنين، تلقوا رسالة مفادها أنه: “لم يعد متاحا المزيد من الاختبارات المنزلية”، مع نصيحة بالمحاولة مرة أخرى لاحقا، أو العودة لحجز موعد للاختبار بالموقع بدلا من ذلك.

وقال متحدث باسم هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن طلب إجراء اختبارات التدفق الجانبي “تم تعليقه مؤقتا للوفاء بالطلبات الحالية” بسبب “الطلب المرتفع بشكل استثنائي”.

وأضاف: “يمكن لكل من يحتاج إلى اختبار التدفق الجانبي أن يتسلم صندوق أدوات الاختبار، سواء من الصيدلية المحلية الخاصة به أو بعض المواقع المجتمعية أو بعض المدارس والكليات”.