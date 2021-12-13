تدريب وتمويل وإشراف .. وثائق مسربة تفضح علاقة إيران بالقاعدة

فضحت وثائق مسربة علاقة إيران بتنظيم القاعدة عن كريق التدريب و التمويل و الإشراف المباشر.
وعرضت “الحدث” وثائق مسربة أكدت فيها أن نجل أسامة بن لادن توجه من إيران إلى سوريا في 2006 لإنشاء فرع للقاعدة، و أن الحرس الثوري سلّم صاروخ “سام 7” ومتفجرات للقاعدة في 2006
فيما أكدت التسريبات أن ممثلين عن حزب الله التقوا عناصر من القاعدة في نفس العام.
وبينت الوثائق أن وزير الدفاع الإيراني زار مقرات تدريب للقاعدة في 2006، وأنّ المخابرات الإيرانية درّبت مقاتلين للقاعدة
وقالت “الحدث” ن المسؤول المالي بالقاعدة نقل أموالا من إيران للعراق في 2006