وظائف_شاغرة في مركز الأمير سلطان للبحوث الدفاعية #وظايف_شاغرة

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

منسق دعم البرنامج Program Support Coordinator: درجة البكالوريوس في الإدارة / الأعمال / الإدارة ومهارات القيادة والقدرة على العمل تحت الضغط، مع المهارات الإدارية والكتابية والتواصل الكتابي واللفظي الممتاز.

مهندس نظم تحكم Control Systems Engineer: درجة البكالوريوس في هندسة كهربائية / روبوتات / مهندس نظم تحكم ومهارات اتصال ممتازة ومهارات تحليلية

معرفة أدوات برمجيات هندسة النظم.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط:

https://psdsarc.talentera.com/ar/job-search-results