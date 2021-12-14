المسند: حالة مطرية على ثلاث مناطق.. غداً

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، اليوم الثلاثاء، حالة استقرار جوي عام على معظم المناطق.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض البحر الأحمر، ومتوقع أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر على أجزاء من سواحل منطقة المدينة، والساحل الجنوبي لـ تبوك والساحل الشمالي لـ مكة، والبداية الفعلية يوم غد إن شاء الله .. هذا والله أعلم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد المساء على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.