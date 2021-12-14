ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.79 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، تزامناً مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 215.76 ريال (57.51 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 188.79 ريال (50.32 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 161.82 ريال (43.13 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.86 ريال (33.55 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، رتفاعاً إلى نحو 6710 ريال (1789 دولارًا).