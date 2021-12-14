نهر السين يحتضن مراسم افتتاح أولمبياد 2024

سيكون نهر السين مسرحاً لمراسم افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو 2024، وهو الحدث المُبتكر الذي يهدف إلى إظهار رسالة التحول الديمقراطي، وسيكون مجانياً لمئات الآلاف من المتفرجين.

وأعرب عن ذلك رئيس اللجنة المنظمة للحدث، توني إستانجيه، بعد التوقيع على البروتوكول الذي يأذن، لأول مرة في التاريخ، بعدم إقامة حفل الافتتاح داخل الاستاد الأولمبي.

وسيخصص أكثر من 160 قارباً لاستقبال رياضيي ورياضيات أكثر من 200 وفد سيمرون على النهر لمسافة ستة كيلومترات تقريباً في وسط باريس، وفقاً لما هو مقرر للحفل الذي سيختتم في ساحة تروكاديرو التي تضم حدائق ونوافير تطل على برج إيفل.

ويخطط المنظمون لاستقبال ما يقرب من 600 ألف شخص، في أكبر احتفال أولمبي على الإطلاق، مع توزيع جزء من الجمهور على طول النهر في مدرجات خاصة مدفوعة الثمن، وجزء آخر من الجمهور سيحضر الحفل مجاناً.