إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 271.1 مليوناً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 271 مليوناً و110 آلاف و724 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و328 ألفا و988 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 243 مليونا و782 ألفا و510 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية, 30,823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و473 وفاة.

وأفاد معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 6,562,429 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 106,227 وفاة.

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 5784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و703 آلاف و644 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أنها سجّلت 252 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 475 ألفا و888 وفاة، مشيرة إلى تعافي 7995 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و138 ألفًا و763 حالة

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية, 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, في حين لم تسجل أي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الصينية, أن 51 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البر الصيني وصل إلى 99856 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة.