”أمانة_الرياض” تنظم البيع الجائل من خلال 8 اشتراطات

أوضحت امانة منطقة الرياض، أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية؛ حيث تم تحديد 389 نقطة بيع للسعوديين فقط، موزعة على 15 حيا بالعاصمة.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن اشتراطات البيع الجائل وفق مقتضيات الأنظمة، تشمل التالي:

ـ موافقة البلدية على مزاولة مهنة البيع المتجول.

ـ التزام الباعة بالأماكن التي تحددها البلدية لمزاولة النشاط.

ـ منع بيع السلع المغشوشة أو المقلدة.

ـ اقتصار أساليب البيع على المركبات والأكشاك المؤقتة والبسطات.

ـ تجب ممارسة البيع في البضائع المسموح بها من قبل البلدية.

ـ تتطلب ممارسة النشاط الحصول على شهادة صحية تثبت خلو البائع من الأمراض المعدية.

ـ منع بيع كل ما هو محظور ومخالف للشريعة الإسلامية.

ـ يقتصر ممارسة نشاط البيع الجائل على المواطنين والمواطنات فقط.

وأشارت أمانة الرياض، إلى تحديد 389 نقطة بيع، للسعوديين فقط، في 15 حيا، وهي كالتالي: الموسى 42 نقطة بيع، طويق 42 نقطة بيع، الصحافة 40 نقطة بيع، العود 40 نقطة بيع، لبن 38 نقطة بيع، النظيم 32 نقطة بيع، الحائر 25 نقطة بيع، العريجاء الغربي 25 نقطة بيع.

منفوحة 18 نقطة بيع، القادسية (1) 18 نقطة بيع، القادسية (2) 15 نقطة بيع، الإسكان 15 نقطة بيع، الجزيرة 15 نقطة بيع، العزيزية 12 نقطة بيع، الشفاء 12 نقطة بيع.