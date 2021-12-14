منطقة مكة: انطلاق أول مبادرة لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، انطلقت اليوم أول مبادرة وطنية نوعية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة على مستوى المنطقة، والتي تتواءم مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وتواكب المبادرة متطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة الهامة، وجعل بيئات العمل في منطقة مكة المكرمة صديقة للتعامل مع احتياجاتها، وبما يحقق هدفاً إستراتيجياً في أن تكون المنطقة في مصاف أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة، وذلك في ظل رعاية سموه للمبادرة التي تعد حافزاً في أن تحقق أثراً ملموساً يتماشى مع أهداف وإستراتيجية منطقة مكة المكرمة ورؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمبادرة الدكتور عبدالله آل دربه، أن المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً اجتماعياً يساعد القطاعات الثلاث الحكومية والأهلية والقطاع الثالث للتماشي مع احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم، مشيراً إلى أنها تتضمن جائزة تنافسية بمعايير علمية محكمة لتصنيف بيئات العمل المؤهلة؛ وسوف تقدم برامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملاءمتها لهذه الشريحة، في ظل عناية القيادة الرشيدة بها.

وأضاف أنه تم التخطيط لمبادرة تهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة لتكون منطقة مكة المكرمة نموذجاً عالمياً معيارياً منافساً في التعامل مع هذه الشريحة، والإسهام في تحسين تجربة مرتادي بيئات العمل المختلفة؛ لافتاً النظر إلى إسهام المبادرة في تحقيق متطلبات ميثاق حقوق ذوي الإعاقة الذي أقرته المملكة ؛ مع دعوة القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاعات غير الربحية للتعاون في تحقيق أهداف هذه المبادرة الاجتماعية.