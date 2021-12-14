خطوات تقديم طلب «إعادة إفصاح» حال استمرار الاستقطاع المالي من الراتب

كشفت وزارة العدل عن آلية التقدم بطلب “إعادة إفصاح”، وذلك في حالة استمرار الاستقطاع المالي من الراتب.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “في حال استمرار الاستقطاع المالي من الراتب عند استكمال سداد كافة المستحقات الواجب تنفيذها على الشخص، أو في حال رغبة الشخص معرفة المبالغ المتبقية عليه، فيمكن التقدم بطلب «إعادة إفصاح» للدائرة”.

وأوضحت أن ذلك يتم عبر الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/iExecution#/ اختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم النقر على «إرسال»

وبينت أنه في حال استمرار إيقاف الخدمات بموجب القرار (46) بعد الرفع عبر «ناجز» باكتمال سداد المبلغ المطلوب، وعدم تمكن المستفيد من سحب المبلغ المحجوز أو سداد الفاتورة، فيمكن له الدخول على الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/iExecution#/، واتباع الخطوات التالية: