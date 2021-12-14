مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات 7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.82 نقاط ليقفل عند مستوى 11024.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وريدان، والإنماء طوكيو مارين، والتطويرية الغذاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وتكوين، وأسمنت ينبع، وسابتكو، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.45% .

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ولازوردي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء طوكيو مارين الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والاتصالات السعودية، والراجحي، وصدر، والأسماك الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 338.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24484.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2817 صفقة.