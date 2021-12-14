5 جهات حكومية تنفذ جولات رقابية على مصانع الإنارة بعدد من المناطق

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وشملت الجولات 5 مناطق بالمملكة، استهدفت 19 مصنعًا في المنطقة الوسطى، و 6 مصانع في الشرقية، و 3 مصانع في منطقة مكة المكرمة، ومصنعين في القصيم، ومصنعين في المدينة المنورة.

واستهدفت الحملة 32 مصنعًا، سحب خلالها 20 طرازًا للاختبار، وضبط 3238 منتجاً، ومطابقة 14 عينة، فيما خالفت ست عينات المواصفات والمقاييس السعودية.