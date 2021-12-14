إنجاز علمي جديد للموهوبين من طلاب وطالبات الوطن.. المملكة تحقق 10 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات (ITEX 2021)

حقق طلاب وطالبات المملكة إنجازاً علمياً جديداً يُضاف إلى منجزات الوطن، حيث فاز عشرة طلبة من الموهوبين والموهوبات الذين أشرفت وزارة التعليم على تأهيلهم بعشر ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات ITEX 2021، الذي أُقيم في ماليزيا عن بُعد على مدار يومين.

وحصد ثلاثة من طلاب وطالبات المملكة ميداليات ذهبية، وهم؛ أنس فواز عرفات في مسار الطاقة الشمسية، وندى عبدالرحمن الهاجري في مسار البيئة، وعبدالله أنور الحمدات في مسار البيئة، ونال ستة طلبة ميداليات فضية، وهم؛ لولوة المرزوقي مسار المختبرات الطبية، محمد مختار السلمان مسار ابتكار الروبوت، رغد محمد عسيري في مسار التعلّم الرقمي، لمى عبدالرحمن الأهدل في مسار العلوم الطبية، جوانا رياض البيشي في مسار الطب، فيصل فهد المحيش في مسار العلوم، فيما فاز الطالب زياد علي الجعفري بالميدالية البرونزية في مجال أطفال التوحّد.

وكانت وزارة التعليم قد عقدت برنامجاً تأهيلياً للطلبة الموهوبين المرشحين للمشاركة في(ITEX 2021) في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، على مدار ثلاثة أيام بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع الطلبة، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب الطلبة المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام وزارة التعليم بمشاركة الطلبة الموهوبين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في مدارسهم وفي مراكز الموهوبين تدعم تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في بناء الإنسان للمنافسة عالمياً، وذلك بالشراكة مع الجهات البحثية والجامعات، والشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، حيث تسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين الطلاب والطالبات، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال التعليمي والعلمي.​