جامعة شقراء تنفذ برنامجا تدريبيا للخريجين والطلاب بعنوان “جاهزون للعمل”

اختتمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، أمس الاثنين 13/12/2021م، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “جاهزون للعمل”، “ready to work”، والذي استهدف تنمية المهارات الأساسية للخريجين والطلاب والباحثين عن وظيفة من أجل التمهير للانخراط في سوق العمل وتحقيق أعلى مستويات التميز.

واشتمل البرنامج على 7 دورات تدريبية في مختلف المجالات، استمرت لمدة أسبوع خلال الفترة من 5–11/12/2021م، بمعدل 14 ساعة تدريبية، وبمشاركة 832 مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي وذلك ضمن برنامج “دمج المعني” ببرامج خدمة المجتمع.

قدم البرنامج مجموعة من المدربين الذين يمتلكون شهادات تدريب معتمدة، ولديهم خبرة نوعية في هذه المجالات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال وسائل التواصل المرئي عبر تطبيق WebEx.

وتنوعت الدورات التي قدمها البرنامج لتشمل دورة مهارات التواصل الفعال، والتي تهدف إلى التعرف على مفهوم الاتصال الفعّال، والتمييز بين أنواعه، وتحديد عناصره، واكتساب مهارات الاتصال الفعّال، إضافة إلى دورة مهارات التحدث باللغة الإنجليزية في بيئة العمل والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية، وتشجيع المتدربين على التفاعل، واستخدام اللغة الإنجليزية كلغة حوار من خلال مواضيع متنوعة تنطوي على أنشطة مختلفة مثل: القراءة والاستماع والمحادثة.

كما احتوى البرنامج على دورة مقدمة في مهارات تعلم اللغة الصينية، والتي هدفت إلى التعرف على أهم مكوناتها بما فيها من كلمات وحروف، والتعرف على أساسياتها للمبتدئين، بالإضافة إلى معرفة مستقبل اللغة الصينية وأهمية دراستها، إضافة إلى دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي للأغراض الوظيفية والتي هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي التطبيقية بكفاءة وفعالية، وكذلك معرفة المهارات اللازمة في استخدام حزمة التطبيقات المكتبية في تحرير المستندات، وبناء قواعد البيانات وإنشاء العروض التقديمية، والتعامل مع الجداول الإلكترونية.

وأيضا ضم البرنامج دورة عن الارتباط الوظيفي، هدفت للتعرف على مفهوم الارتباط الوظيفي من حيث النشأة والأهمية، ومعرفة خصائص الموظف المرتبط بوظيفته، وأهم الاستراتيجيات لبناء الارتباط الوظيفي لدى الموظفين، ودورة إدارة البيانات والتي تهدف إلى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدارتها.

وفي نهاية البرنامج، تم تقديم دورة مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية “human center design”، والتي هدفت إلى التعرف على مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية ومبادئها والفرق بينها وبين ريادة الأعمال الربحية، كما تم تناول أحد أهم الأدوات في هذا المجال وهي منهجية التصميم المرتكز على الإنسان ومبادئها والتعرف أكثر حول خطواتها ومراحلها والأدوات المستخدمة.