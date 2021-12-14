النيابة العامة توضح عقوبة عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة بكورونا وسلالاته

قالت النيابة العامة، إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته.

وقالت إن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل غرامة نصف مليون ريال دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.