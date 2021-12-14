عاجل .. الأمين العام لمجلس التعاون: هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف .. و الأمن الخليجي منظومة مترابطة #القمه_الخليجيه_في_الرياض

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، موضحا أن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات وتعزيز مسيرة مجلس التعاون

و أضاف الحجرف إنافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة رسالة عزم وسلام