قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، موضحا أن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات وتعزيز مسيرة مجلس التعاون
و أضاف الحجرف إنافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة رسالة عزم وسلام
عاجل .. الأمين العام لمجلس التعاون: هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف .. و الأمن الخليجي منظومة مترابطة #القمه_الخليجيه_في_الرياض
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، موضحا أن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات وتعزيز مسيرة مجلس التعاون