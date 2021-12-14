وزير الخارجية: القمة الخليجية بحثت عددا من القضايا الإقليمية والدولية

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان، إن القمة الخليجية بحثت عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي أكدوا تعزيز العمل المشترك.

ومن جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف، أن القمة أشادت بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن هناك دعم كامل لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن مجلس التعاون أكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.