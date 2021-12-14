“جمعية كبار السن” تزور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

استقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، وفد من جمعية كبار السن “وقار”، اليوم الثلاثاء، حيث اطلعوا على عدد من الفعاليات والأنشطة المقامة في المهرجان.

وزار الوفد من المكون من ١٧ شخصاً من منسوبي الجمعية، معرض “أفلا ينظرون” وخيمة البادية والسواني، إضافة إلى منافسات مزاين الإبل، بهدف تعرف كبار السن على خدمات وجهود الدولية في المحافظة على التراث.

من جهته، أوضح عضو مجلس الجمعية والمشرف على العلاقات العامة والإعلام، أحمد السعدي، أن مثل هذه الزيارات تحمل العديد من الفوائد، وخصوصاً الثقافية وما يتعلق بالإبل، التي لها وقعها في مجتمعنا السعودي، مشدداً، أن فعاليات المهرجان تعيد الزائر إلى الزمن الجميل، من خلال مقتنيات محتويات المعارض.

وأضاف السعدي، أن المهرجان شهد تطوراً كبيراً في النسخة الحالية، مقدماً شكره للقائمين عليه، نظير ما يقدمونه لخدمة وإسعاد الزوار.