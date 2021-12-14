بجوائز تقارب الـ 27 مليون ريال .. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد المكافآت الجديدة لمسابقاته

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رفع مكافآت المراكز في مسابقات الاتحاد البالغة 13 مسابقة كروية للموسم الرياضي 2021-2022.

ويهدف القرار لزيادة تحفيز الأندية وتوسيع قاعدة التنافس.

ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وثمن المسحل الاهتمام الكبير من جانب سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بدعم الأندية الرياضية وتقديم كل ما يلزم لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته، الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

وجاء القرار بشأن تقليل الفارق المالي بين المراكز في بطولات الفئات السنية تأكيدًا على أهمية هذه البطولات في تقديم المستوى اللائق وإبراز المواهب بشكل أكبر لتستفيد منها الأندية والمنتخبات الوطنية.

ويبلغ إجمالي جوائز المراكز بمسابقات الاتحاد السعودي 26 مليونا و964 ألف ريال كأعلى رقم في تاريخ الكرة السعودية، جاء توزيعها بحسب الجدول المرفق.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساري تطوير المواهب والحوكمة في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 مسارات.

للاطلاع على المكافآت المعتمدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم:

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