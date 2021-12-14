ملك البحرين وولي العهد الكويتي يغادران الرياض بعد المشاركة في القمة الخليجية #القمه_الخليجيه_في_الرياض

غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداع جلالته في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومندوب عن المراسم الملكية.