سفير خادم الحرمين الشريفين يكّرم باحثة سودانية خصصت رسالة الدكتوراه عن العلاقات السودانية السعودية

إستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الباحثة السودانية د.ناهد يوسف احمد والذي خصصت بحثها لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة في علوم الاتصال من جامعة السودان عن فاعلية العلاقات العامة الدولية في تطوير العلاقات السودانية السعودية بدراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على وزارة الخارجية السودانية ومؤسسات الاتصال الدولية.

واوضحت الباحثة أن الدراسة تهدف للتعريف بأهمية العلاقات العامة الدولية في تطوير العلاقات بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية والوقوف على فاعلية العلاقات العامة الدولية ، ومدى أهميتها في تطوير العلاقات الدولية في مختلف المجالات بجانب الوقوف على المشأريع الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الثقافية والتبادل الإعلامي بين الدولتين وسبل تعزيزها وتطويرها… مؤكدة علي ان العلاقات بين البلدين أنموذج متميز ومتطور يمكن للدول الاخري الاحتزاء به.

فيما عبر سعادة السفير عن اشادته بموضوع ومضمون للرسالة، مؤكدا علي استمرار السعي الدائم لدفع العلاقات المتطورة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف الأصعدة والمجالات.

وفي ختام اللقاء قدمت د. ناهد نسخة من الرسالة لسعادة السفير وقامت السفارة بتكريمها تقديرا وعرفانا.