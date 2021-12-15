بموافقة 18 نادياً.. قرار مهم من رابطة الدوري الانجليزي

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن رابطة الدوري الإنجليزي رفعت حظراً مؤقتاً كانت قد فرضته على الأندية، فيما يتعلق بإبرام صفقات رعاية مرتبطة بمالكيها.

وأضافت بي ايه ميديا: “قرار الحظر تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، حيث وافق عليه 18 من أصل 20 نادياً بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب عملية الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، والذي كان قد رفض القرار بمساندة من مانشستر سيتي”.

وتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من المديرين التنفيذيين بالأندية، والتي تضمنت مديرة نيوكاسل أماندا ستيفلي، للنظر في لوائح المعاملات المشتركة مع كافة الأطراف المعنية، حيث تم الاتفاق على تلك القواعد في اجتماع المساهمين اليوم الثلاثاء.

ويعني ذلك أنه سيتم السماح بصفقات الرعاية المرتبطة بملاك الأندية، بشرط أن تمثل قيمة سوقية عادلة.

كما تغطي اللوائح الجديدة مكافآت اللاعبين والموظفين عبر الكيانات المرتبطة بالمالك، كما تلزم بضرورة الكشف عن أي نفقات من هذا النوع.

وتم تمديد العمل بالقرار في 26 نوفمبر الماضي، وذلك من أجل السماح لمجموعة العمل بإنهاء عملها ووضع اللمسات النهائية على المقترحات.

من جانبها، تحدثت أماندا ستيفلي عن التأثير الكبير لتلك العقوبة الشهر الماضي.

وكان نيوكاسل قام بإزالة لافتات “سبورتس دايركت” من ملعب “سانت جيمس بارك” الاسبوع الماضي، وهي آخر ما تبقي من عهد المالك السابق للنادي مايك آشلي.