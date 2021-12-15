ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد

يواجه النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، فترة قصيرة من الغياب عن الملاعب، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالفخذ، في المباراة التي خسرها فريقه أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية.

اضطر غريزمان إلى الخروج بين شوطي المباراة، التي خسرها أتلتيكو مدريد 0-2، في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وحسبما أعلن أتلتيكو مدريد، فإن النجم الفرنسي الدولي خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، والتي كشفت عن تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيمن.

ويبدو أن غريزمان سيغيب عن مباراة فريقه خارج ملعبه أمام إشبيلية، السبت المقبل، كما أنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة غرناطة.

وسجل اللاعب 30 عاماً، 7 أهداف في 18 مباراة منذ عودته مجدداً إلى صفوف الفريق قادماً من برشلونة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

ويحتل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد هزائم متتالية بالمسابقة، مبتعداً بفارق 13 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.