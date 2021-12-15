تؤثر على هذه المناطق.. توقعات ببدء حالة مطرية جديدة اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند أن تبدأ اليوم الأربعاء حالة مطرية جديدة وهي الثانية في هذا الموسم.

ولفت المسند في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن الحالة تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والزلفي وحفر الباطن وربما شمالي جدة، وقد تمتد ناحية تبوك والجوف، وسط غزارة للأمطار قد تكون غربي المدينة المنورة.

في سياق آخر، نشر المركز الوطني لـ الأرصاد صورة حديثة لرادار ينبع توضح تكون السحب الرعدية الممطرة على محافظتي ينبع وأملج والمتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم.