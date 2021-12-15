تراجع #أسعار_النفط بأكثر من 1% و” #برنت” إلى 72.85 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء رغم صدور بيانات أولية تشير إلى انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، ووسط توقعات بتجاوز المعروض من الخام مستويات الطلب بداية من ديسمبر الجاري.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن زيادة إصابات “كورونا” وتفشي سلالة “أوميكرون” قد يؤدوا إلى خفض الطلب العالمي على النفط، وأن المعروض من الخام قد يتجاوز مستويات الطلب بداية من الشهر الجاري.

وفي المقابل، أشارت “أوبك” في تقريرها الشهري إلى أن تأثير السلالة “أوميكرون” سوف يكون معتدلاً ويستمر لفترة زمنية قصيرة، لأن العالم أصبح أكثر استعدادًا للتعامل مع “كورونا”.

ومن جانبه، قال محللو شركة الخدمات المالية “إيه إن زد” في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز”، إن الصورة المتشائمة التي قدمها تقرير وكالة الطاقة للسوق تختلف بصورة كبيرة عن توقعات “أوبك” الأكثر تفاؤلاً، وأوضحوا أن هذا الانقسام يشير إلى أن التقلبات في السوق من المحتمل أن تظل مرتفعة على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير 1.2% إلى 72.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 1.3% عند 69.78 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 815 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.