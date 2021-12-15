عداد #كورونا.. الإصابات عند 272 مليون والوفيات إلى 5.4 ملايين وإعطاء 8.5 مليار جرعة #لقاح

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 271 مليونا و745 ألفا و504 مصابين، حتى صباح الأربعاء 15 ديسمير/ كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و337 ألفا و188 حالة، فيما تعافى 244 مليونا و314 ألفا و643 حالة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و513 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سجّلت الهند 6984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و247 وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,710,628 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 476,135 وفاة.

سجّلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1,289,913 إصابة، منها 9292 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28,843 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 1,251,778 حالة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 وفاة جراء الفيروس يوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونا و195775 وإجمالي الوفيات إلى 616970.

سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفا و495 .

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.